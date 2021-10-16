كومان يلمح إلى إمكانية مشاركة أجويرو أمام فالنسيا

المصدر: رويترز

أ شار رونالد كومان مدرب برشلونة إلى إمكانية مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع الفريق للمرة الأولى في مواجهة فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

وكان أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في صفقة انتقال مجانية في يوليو الماضي بعد انتهاء عقده لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع النادي القطالوني بسبب إصابة في ربلة الساق.

وبالفعل شارك أجويرو وهز الشباك في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وقال كومان إنه يمكن أن يشارك في مباراة الأحد.

وقال كومان "لقد تحسنت حالته كثيرا ولعب ما بين 20 و25 دقيقة في مباراة الأربعاء الودية. أموره تسير بصورة طيبة.

"ليس في كامل اللياقة والتألق لكن هذا سيتحقق مع الوقت واللعب تدريجيا".

وبعد مباراة الأحد سيلتقي برشلونة في ملعبه أيضا مع دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ثم يواجه غريمه الأكبر ريال مدريد محليا يوم الأحد التالي.

ومن المحتمل أيضا أن يشارك أنسو فاتي أساسيا من البداية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقال كومان إن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ غدا الأحد.

وسيغيب عن تشكيلة برشلونة في مباراة الأحد المدافع رونالد أراوخو ولاعب الوسط بيدري والمهاجم مارتن بريثويت.

وستكون مباراة الأحد أول مباراة يلعب فيها برشلونة أمام حضور جماهيري كامل في ملعبه منذ ما قبل ظهور جائحة كوفيد-19.

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