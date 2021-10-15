قبول طعن مانشستر يونايتد ضد إيقاف وان-بيساكا

المصدر: رويترز

سيكون الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا متاحا لمانشستر يونايتد في مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بعد قبول طعنه ضد إيقاف اللاعب مباراتين اليوم الجمعة.

وحصل وان-بيساكا على طرد مباشر خلال الخسارة أمام يانج بويز الشهر الماضي، ليوقفه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مباراة واحدة في البداية. وتضاعفت العقوبة في وقت لاحق بعد اعتبار ما قام به "تدخلا عنيفا".

وقال يونايتد إن اليويفا عدل الإيقاف إلى مباراة واحدة مما يعني أن وان-بيساكا متاحا لمواجهة أتلانتا في 20 أكتوبر تشرين الأول الحالي بعد غيابه عن المباراة الثانية في دور المجموعات أمام فياريال.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاث نقاط من مباراتين.



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