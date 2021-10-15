سباق الصين يغيب عن جدول فورمولا 1 القياسي في 2022

المصدر: رويترز

صدق مسؤولو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة على جدول 2022 القياسي الذي يتضمن 23 سباقا وسيغيب عنه سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي للعام الثالث تواليا بسبب وباء كوفيد-19.

وألغيت سباقات في استراليا وسنغافورة وكندا واليابان في الموسمين الماضيين لكنها عادت في جدول 2022 الذي سيشهد بداية حقبة جديدة للرياضة مع تغييرات جذرية في القواعد.

وقال مسؤولو فورمولا 1 في بيان "بسبب الظروف الحالية جراء وباء كوفيد-19 سيغيب سباق الصين عن جدول 2022. سيعود سباق الصين إلى الجدول فور انتهاء هذه الظروف".

وسينطلق الموسم في حلبة الصخير في البحرين في 20 مارس اذار وسينتهي في حلبة مرسى ياس في أبوظبي في 20 نوفمبر تشرين الثاني. وستكون هذه المرة الأولى التي ينتهي فيها الموسم مبكرا بهذا الشكل منذ 2010.

وترغب فورمولا 1 في تجنب التعارض مع موعد كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في قطر في أواخر نوفمبر.

وسيكون سباق الجائزة الكبرى في ميامي في الثامن من مايو أيار السباق الوحيد الجديد في جدول 2022 وسيكون السباق الثاني في الولايات المتحدة. ويقام سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن بتكساس في 23 أكتوبر.

وكان من المفترض أن يشهد الموسم الحالي 23 سباقا أيضا لكنه تقلص إلى 22 سباقا. وأقيم 17 سباقا فقط في موسم 2020.



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