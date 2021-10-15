اليويفا يبرئ سبارتا براج من الإساءة العنصرية ضد كمارا

المصدر: رويترز

برأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة سبارتا براج من مزاعم إساءة عنصرية استهدفت لاعب وسط رينجرز جلين كمارا خلال مباراة بالدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وبدا أن كمارا (25 عاما) تعرض لإساءات من مشجعين من الأطفال خلال خسارة فريقه 1-صفر على ملعب الفريق التشيكي بالدوري الأوروبي في نهاية سبتمبر الماضي.

واشتكى الفنلندي كمارا في مارس الماضي من تعرضه لإساءة عنصرية من أوندريه كوديلا لاعب سلافيا براج في مباراة بالدوري الأوروبي أيضا.

وقال اليويفا في بيان "خلص التحقيق الآن إلى عدم وجود أدلة كافية على العنصرية أو سلوك تمييزي في المباراة لتبرير فتح إجراءات انضباطية ضد سبارتا براج".

ونفى سبارتا براج الاتهامات، ودعت وسائل إعلام حينها "للتوقف عن الهجوم على أطفالنا".

ودفعت الواقعة وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانك لاستدعاء السفير البريطاني في البلاد لمناقشة الأزمة.

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