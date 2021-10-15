غوارديولا يرجح غياب فيران توريس حتى بداية العام المقبل

المصدر: د ب أ

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن مخاوفه من إمكانية غياب مهاجمه فيران توريس حتى يناير المقبل، بسبب تعرضه لإصابة في مشط القدم اليمنى.

وتعرض توريس / 21 عاما / للإصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه 2 / 1 على إيطاليا في الدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية، لكنه شارك رغم ذلك في المباراة النهائية أمام فرنسا (خسرت إسبانيا 1 / 2) لمدة 84 دقيقة.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب لدى عودته إلى مانشستر عن تعرضه لكسر بسيط، فيما رجح غوارديولا أن عودة توريس للعب مرة أخرى قد تستغرق وقتا طويلا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "توريس سيبتعد عن الفريق لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر".

وأضاف: "باستثناء فيران، باقي الفريق في حالة جيدة، إصابته هي في المشط الرابع".

وأبدى مدرب سيتي سعادته بعودة الأوكراني أوليكساندر زينشينكو والألماني إيلكاي جوندوجان إلى التدريبات وتعافيهما من الإصابة، وذلك قبل مباراة الفريق على أرضه أمام بيرنلي غدا السبت.

ورغم ذلك فإن مانشستر سيتي سيفتقد لخدمات حارسه البرازيلي إديرسون ومواطنه جابرييل خيسوس، واللذان خاضا مباراة مع منتخب بلادهما في وقت متأخر من يوم أمس الخميس في تصفيات كأس العالم.

وقال غوارديولا: "لقد لعبا مع البرازيل بالأمس ولا يمكنهما العودة في الوقت المناسب".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف المتصدر تشيلسي وبفارق نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الثاني.



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