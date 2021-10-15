بايرن ميونخ يجدد تعاقده مع ستانيشيتش حتى 2025
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تجديد تعاقده مع المدافع جوسيب ستانيشيتش لمدة عامين حتى 2025.
وتدرج ستانيشيتش /21 عاما/ من أكاديمية النادي وانضم للفريق الأول هذا الموسم، وشارك تسع مرات، كظهير أيمن. كما شارك مؤخرا في مباراته الأولى مع المنتخب الكرواتي.
وقال ستانيشيتش في بيان للنادي :" أود أن أشكر النادي لثقتهم بي. سأحاول الاستمرار في تقديم نفس الأداء الذي قدمته في الأشهر الأخيرة- كانوا استثنائيين بالنسبة لي، واستمتعت بكل لحظة".
وأضاف :" أهدافي واضحة للغاية : أريد أن أساعد الفريق بقدر المستطاع، لكي يساعدنا أدائي الجيد في الفوز بأقصى عدد ممكن من الألقاب".
وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة :"سعداء للغاية أننا قمنا بدمج موهبة أخرى من حرم نادينا للفريق الأول، وأن جوسيب وضع لنفسه مكانة بهذه السرعة. لقد شق طريقه للفريق وهو إضافة عظيمة".