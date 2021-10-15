راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يعود أمام ليستر سيتي

المصدر: رويترز

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إنه سيضم المهاجم ماركوس راشفورد لتشكيلته لمباراة خارج ملعبه أمام ليستر سيتي غدا السبت بينما استأنف القائد هاري مجواير التدريبات بعد مشكلة في ربلة الساق.

وخضع راشفورد لجراحة في الكتف في اغسطس اب ولم يلعب منذ هزيمة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا أمام إيطاليا في يوليو.

وقال سولشار "سيكون في التشكيلة. لن أخبركم إذا كان سيبدأ المباراة. اجتهد اللاعب كثيرا للعودة خلال فترة إصابته. كان رائعا هذا الأسبوع في التدريبات ويتطلع بشدة للعب".

وكانت آخر مباراة خاضها مجواير قبل ثلاثة أسابيع أمام أستون فيلا وتدرب اليوم الجمعة لأول مرة منذ إصابته لكن من غير المرجح مشاركته في المباراة أمام ناديه السابق.

وأكد سولشار أن رفائيل فاران شريك مجواير في مركز قلب الدفاع سيغيب "عدة أسابيع" بسبب إصابة في أعلى الفخذ خلال اللعب مع منتخب بلاده فرنسا.

وقال المدرب النرويجي "نواجه مشاكل أحيانا خلال التوقف الدولي مثل إصابة رفائيل فاران لكن إيريك بيلي وفيكتور ليندلوف شاركا أيضا في مباريات دولية واستمتعا باللعب لوقت طويل في المباريات".

وسيغيب لاعب الوسط فريد والمهاجم إدينسون كافاني أيضا بعد مشاركتهما في مباراة بتصفيات كأس العالم بين البرازيل وأوروجواي أمس الخميس.

ويواجه يونايتد جدولا مزدحما بالمباريات حيث سيتقابل مع ليستر وبعده ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الممتاز إضافة لمواجهة أتلانتا ذهابا وإيابا في دوري الأبطال.

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