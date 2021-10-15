ليفربول يعلن غياب أليسون وفابينيو عن مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الحارس أليسون ولاعب الوسط فابينيو سيغيبان عن مواجهة واتفورد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت عقب مشاركتهما مع البرازيل أمس الخميس وسيسافر الاثنان إلى مدريد للحاق بمباراة بدوري أبطال أوروبا.

وكان الثنائي ضمن تشكيلة البرازيل التي فازت 4-1 على أوروجواي بتصفيات كأس العالم لكن كلوب قال إن الموعد المبكر لمباراة ليفربول جعل من غير المنطقي لهما اللعب غدا السبت بينما يخوض الفريق مباراة ضد أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

وأوضح كلوب أن ناديه طلب تغيير موعد اللقاء ليتمكن الاثنان من اللعب لكن لم توافق رابطة الدوري أو واتفورد.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين "لست محبطا. أحدهم قرر منح الفرصة للبرازيل للعب الليلة الماضية وآخر قرر أن نلعب السبت في الساعة 12:30 ظهرا وهذا ليس بأيدينا".

وأضاف "لن يلعب أتليتيكو مطلع الأسبوع وسيكون منافسنا القادم بدوري الأبطال لذا قررنا ألا يحضر اللاعبان إلى هنا وأن يسافرا مباشرة إلى مدريد".

وأصبح الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد جاهزا للعب وكذلك المهاجم ديوجو جوتا بينما يستمر غياب لاعب الوسط تياجو ألكانتارا للإصابة.

كما انتقد كلوب انجلترا عقب إصابة كيرتس جونز في الفترة الدولية مع منتخب تحت 21 عاما.

وقال "من الصعب التواصل مع الاتحاد الانجليزي. لعب (جونز) ضد أندورا وكان عنصرا مهما لكنه عاد مصابا ولن يكون متاحا في الغد".

ويرى كلوب أن واتفورد اتخذ قرارا قاسيا بالانفصال عن المدرب تشيسكو مونيوز وتعيين كلاوديو رانييري لكنه ليس مندهشا من تعاقب المدربين بالنادي.

وأصبح رانييري المدرب السادس لواتفورد خلال عامين تقريبا.

وواصل كلوب "كيف يمكن أن نندهش اذا أجرى واتفورد تغييرا؟ احترم كل الأندية واحترم كلاوديو رانييري لكن بصفتي مدربا أرى أن واتفورد يتعامل بقسوة مع المدربين.

"تتعرف على اسم زميل جديد ثم يرحل فجأة وهذا ما يحدث ولا أحب ذلك. عملت خلال ست سنوات في هذه البلاد ولا أعرف عدد مدربي واتفورد الذين واجهتهم".

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