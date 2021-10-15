رافينيا يتألق ويقود البرازيل للفوز 4-1 على أوروغواي في تصفيات المونديال

المصدر: رويترز

قدم رافينيا أداء رائعا آخر وأحرز هدفين ليقود البرازيل للفوز 4-1 على أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

وانتزعت البرازيل التقدم بعد عشر دقائق عندما استلم نيمار تمريرة من فريد بصدره وراوغ الحارس ثم سدد الكرة بين اثنين من المدافعين كانا على خط المرمى.

وجعل رافينيا النتيجة 2-صفر في الدقيقة 18 عندما تابع تسديدة مرتدة من الحارس ثم أضاف الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الشوط الثاني.

وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 77 لكن بعد ست دقائق لاحقة أعاد جابرييل باربوسا تفوق البرازيل بثلاثة أهداف.

وقال رافينيا "أحقق حلم طفولتي. إنه لمن دواعي سروري أن أحرز الأهداف (مع البرازيل). "سيكون من الصعب نسيان هذه الليلة".

وكان يمكن لنيمار ورافينيا تسجيل المزيد من الأهداف لكن الحارس فرناندو موسليرا أنقذ فرصتين في بداية الشوط الثاني.

ولخص موسليرا أداء أوروغواي، التي فازت مرتين فقط في آخر تسع مباريات في التصفيات، حيث كان أفضل لاعبي منتخب بلاده.

وتتصدر البرازيل التصفيات متفوقة بست نقاط على الأرجنتين التي فازت 1-صفر على بيرو.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.

وفازت تشيلي 3-صفر على فنزويلا لتحقق انتصارها الثاني على التوالي.

وأحرز إيريك بولجار هدفين في الشوط الأول بعد تمريرتين من أليكسيس سانشيز واختتم بن بريرتون أهداف تشيلي قبل 17 دقيقة من النهاية ليرتفع رصيدها إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وتتذيل فنزويلا، التي خسرت في تسع من 12 مباراة في التصفيات، الترتيب بسبع نقاط متأخرة بأربع نقاط عن بيرو.

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