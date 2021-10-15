بيرو تهدر ركلة جزاء في الخسارة 1-صفر من الأرجنتين في تصفيات المونديال

المصدر: رويترز

أهدرت بيرو ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر 1-صفر أمام مضيفتها الأرجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

وهز لاوتارو مارتينيز الشباك في الشوط الأول وحصلت بيرو على فرصة تعديل النتيجة، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان في الدقيقة 64 عندما كان يحاول مراوغة الحارس إيميليانو مارتينيز.

لكن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة لتخسر بيرو للمرة السابعة في 12 مباراة.

ورفع فريق المدرب ليونيل سكالوني رصيده إلى 25 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن البرازيل التي تواجه أوروغواي.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.

وألغى الحكم هدفا للأرجنتيني كريستيان روميرو بداعي التسلل بعد عشر دقائق ثم أضاع زميله أنخيل دي ماريا فرصتين.

وانتزعت الأرجنتين التقدم قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من مارتينيز.

وألغى الحكم هدفا آخر للأرجنتين سجله جيدو رودريجيز قبل دقيقتين من النهاية.

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