بوليفيا تواصل صحوتها وتكتسح باراغواي برباعية في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

اكتسح منتخب بوليفيا ضيفه منتخب باراغواي 4 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وجاء الفوز ليؤكد على صحوة بوليفيا، التي حققت الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلبت في الجولة الماضية على بيرو 1 / صفر، كما أن ذلك هو الفوز الثالث لها في التصفيات، وهو أكبر فوز في مشوارها بالتصفيات.

وتقدم المنتخب البوليفي عن طريق رودريجو رامالو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف مويسيس فيارويل الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 84 سجل فيكتور أبيرجو الهدف الثالث للمنتخب البوليفي، قبل أن يضيف روبيرتو فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب بوليفيا رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف على باراغواي صاحبة المركز السابع، وبات على بعد أربع نقاط فقط من أوروغواي صاحبة المركز الخامس، والذي يتأهل صاحبه لخوض مباراة فاصلة للصعود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز