سترلينغ منفتح على مغادرة السيتي

المصدر: رويترز

قال رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي؛ حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، إنه على استعداد للرحيل عن النادي واللعب في الخارج.

وابتعد الدولي الإنجليزي البالغ عمره 26 عاما عن اهتمامات مدربه بيب غوارديولا هذا الموسم، وبدأ مباراتين فقط بين سبع في الدوري حتى الآن.

وقال سترلينغ خلال قمة الأعمال الرياضية الأمريكية "إذا كانت هناك فرصة للانتقال إلى مكان آخر، سأكون منفتحا عليها في هذه اللحظة من الزمن. كلاعب إنجليزي كل ما أعرفه هو الدوري الإنجليزي الممتاز. دائما أعرف أنه في ذات يوم، سأود اللعب في الخارج وأرى كيف سأواجه هذا التحدي".

وفي رده على اللغات التي يود التحدث بها، قال سترلينغ "يجب تعلم عدة لغات مختلفة. أحب الفرنسية والإسبانية".

وتحدث سترلينغ، الذي ينتهي عقده الحالي مع سيتي في 2023، عن إعجابه بريال مدريد العام الماضي قبل مواجهة الفريقين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يحاول ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي العام المقبل عندما ينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان عقب رفض النادي الفرنسي عرضا من النادي الإسباني مقابل 160 مليون يورو هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع سترلينغ، رغم أن انتقال المهاجم الإنجليزي قد تعيقه المشاكل المالية للنادي الكتالوني، والتي أجبرته على الانفصال عن هدافه التاريخي ليونيل ميسي في أغسطس الماضي.

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