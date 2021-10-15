كولومبيا تواصل مسلسل التعادلات في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

واصل المنتخب الكولومبي لكرة القدم مسلسل تعادلاته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الإكوادوري مساء أمس الخميس بالجولة الثانية عشرة من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي للمنتخب الكولومبي وهو السابع للفريق في 12 مباراة خاضها بالتصفيات.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط خلف نظيره الإكوادوري.

ويتفوق المنتخب الكولومبي على منتخب أوروغواي بفارق الأهداف فقط انتظارا لمباراة أوروغواي مع البرازيل في ختام نفس الجولة من التصفيات.

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