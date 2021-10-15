وايلدر سيخضع لجراحة في يده عقب الخسارة من فيوري

المصدر: رويترز

اكدمدير الأعمال المشارك للملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر لشبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الخميس إنه سيخضع لجراحة في يده اليمنى عقب خسارته أمام تايسون فيوري يوم الأحد الماضي.

واحتفظ البريطاني فيوري بلقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل بعدما قضى على منافسه الأمريكي بالضربة القاضية في الجولة 11 من مباراتهما التي أقيمت في لاس فيجاس.

وقال شيلي فينكل مدير أعماله إن وايلدر سيخضع للجراحة في يده اليمنى بسبب كسر في العظام.

وأضاف فينكل "لا يزال يعاني من الألم في يده، لذلك لم يكن في توازنه المعتاد خلال الجولة الثالثة ولم يكن على ما يرام".

وقال وايلدر في وقت سابق إنه لا يخطط للاعتزال، وكتب في تعليق طويل على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيواصل طريقه بغض النظر عن الهزيمة.

وأضاف "لم نحقق الانتصار، لكن رجل حكيم قال ذات مرة إن الانتصارات تعلم الدروس. لقد تعلمت أنه في بعض الأحيان يجب أن تخسر حتى تفوز".



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