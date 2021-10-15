بنزيمة حريص على اللعب مع مبابي في ريال مدريد

المصدر: رويترز

قال كريم بنزيمة إنه يود اللعب إلى جوار زميله في هجوم فرنسا كيليان مبابي في ريال مدريد في يوم ما، وأعرب عن سعادته بالفوز بلقب مع بلاده بعد ست سنوات من الغياب عن الفريق.

ورفض باريس سان جيرمان عرضا من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي مقابل 160 مليون يورو (185.5 مليون دولار) هذا العام، وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية إن النادي الإسباني قدم عرضين اخرين وكان الثاني بقيمة 180 مليون يورو ورفضه النادي الفرنسي أيضا.

وسيصبح مبابي حرا في التفاوض مع ريال مدريد وأي أندية أخرى بداية من يناير كانون الثاني المقبل والانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو حزيران المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.

وسجل بنزيمة ومبابي هدفين ليقودا فرنسا لتحويل تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميلان يوم الأحد الماضي، وقال مهاجم ريال مدريد لشبكة التلفزيون الإسباني (تي.في.ئي) إنه يود اللعب إلى جوار المهاجم البالغ عمره 22 عاما في ريال مدريد.

وقال بنزيمة "لما لا؟ دائما ما أقول ذلك وسأقوله مرة اخرى، بالطبع أود اللعب (مع مبابي) في يوم ما. استمتع باللعب معه في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نلعب سويا في المستقبل (في ريال مدريد). إنه لاعب كبير. لكن الآن يجب أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان".

وغاب بنزيمة عن تشكيلة فرنسا منذ عام 2015 إثر فضيحة ابتزاز سيمثل بسببها أمام المحكمة الشهر الحالي.

وغاب عن فوز فرنسا بكأس العالم 2018، قبل استدعائه بشكل مفاجئ من المدرب ديدييه ديشان قبل بطولة أوروبا 2020.

وسجل بنزيمة أربعة أهداف مع فرنسا في أربع مباريات في بطولة أوروبا 2020 قبل الخروج من دور الستة عشر أمام سويسرا، لكنه تحدث عن فخره بالفوز بلقب دوري الأمم.

وقال بنزيمة الذي أحرز تسعة أهداف مع ريال مدريد في ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم "إنه يعني الكثير بالنسبة لي. إنه أول ألقابي مع المنتخب الوطني وأشعر بفخر شديد للعمل الذي قدمته بعد ست سنوات من الغياب عن الفريق.

"هذا يجعلني سعيدا للغاية، لقد قدمت أداء قويا على الصعيدين البدني والذهني وأتطلع للفوز بلقب اخر".



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