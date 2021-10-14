إيفانوفيتش ومويا يتصدران المرشحين لقاعة مشاهير التنس

المصدر: رويترز

تتصدر الصربية آنا إيفانوفيتش والإيطالية فلافيا بنيتا والإسبانيان كارلوس مويا وخوان كارلوس فيريرو قائمة من ستة مرشحين لدخول قاعة مشاهير التنس الدولية.

وأعلنت قاعة المشاهير، التي تتخذ من نيوبورت في رود ايلاند بالولايات المتحدة مقرا لها، اليوم الخميس إن الرباعي بات مرشحا إلى جانب لاعبتي الزوجي السابقتين كارا بلاك من زيمبابوي وليزا رايموند من الولايات المتحدة.

وقضت إيفانوفيتش المصنفة الأولى عالميا سابقا، التي توجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 2008 بين 15 لقبا في مسيرتها، 91 أسبوعا بين أول خمس لاعبات في التصنيف العالمي.

وتوجت بنيتا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2015 بفوزها على مواطنتها روبرتا فينشي في أول نهائي إيطالي خالص، وفازت أيضا بعشرة ألقاب في منافسات الفردي خلال مسيرتها التي احتلت خلالها المركز السادس كأعلى تصنيف عالمي تصل له.

وفازت بنيتا أيضا بلقب الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة وكانت لاعبة بارزة في فرق إيطاليا التي فازت بأربعة ألقاب في كأس الاتحاد للفرق للسيدات.

وتصدر مويا، الذي حصد لقب فرنسا المفتوحة 1998 بين 20 لقبا خلال مسيرته، التصنيف العالمي وكان عضوا في فريق إسبانيا الفائز بكأس ديفيز عام 2004.

وأحرز فيريرو لقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة عام 2003 بعد عام واحد من خسارته للنهائي في رولان جاروس، كما بلغ نهائي أمريكا المفتوحة ليتصدر التصنيف العالمي.

وفي عام 2000 أطلق فيريرو الضربة التي حسمت النقطة الأخيرة للفريق الإسباني ليحصد أول ألقابه في كأس ديفيز.

وسيتم إعلان قائمة المشاهير في 2022 ،التي يتم تحديدها بناء على تصويت الجماهير والصحفيين والمشاهير الحاليين، أوائل العام المقبل.



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