اليويفا يحقق في إساءة عنصرية مزعومة استهدفت السويدي إيلانجا

المصدر: رويترز

سيحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في إساءة عنصرية مزعومة استهدفت السويدي أنطوني إيلانجا خلال مواجهة إيطاليا ضمن تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاما يوم الثلاثاء الماضي.

وكان إيلانجا، الذي غادر الملعب في الدقيقة 72، هدفا للاعبي المنافس بعد صفارة النهاية، حيث قال الاتحاد السويدي للعبة إن جناح مانشستر يونايتد تعرض لإساءة عنصرية من لاعب إيطالي.

وقال اليويفا في بيان اليوم الخميس "وفقا للمادة 31 (4) من اللوائح الانضباطية لليويفا، عين الاتحاد مفتشا للقيم والانضباط لإجراء تحقيق انضباطي بشأن هذه الحوادث".

ومع ذلك نفى الاتحاد الإيطالي هذه المزاعم، قائلا إنه يأمل أن توضح السلطات المعنية الموقف قريبا.

وقال الاتحاد "ينفي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل قاطع تعرض أحد لاعبي المنافس لإساءة عنصرية من أحد لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاما خلال المباراة المذكورة.

"نتفهم أن مثل هذه الواقعة لم يشاهدها حكام المباراة أو مراقبها الموفد من اليويفا".



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