ناجلسمان: ليفاندوفسكي يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: د ب أ

حذر جوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، خطوط دفاع الفرق المنافسة بأن الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي يتبقى له الكثير من الأعوام في الملاعب.

وقال ناجلسمان إن ليفاندوفسكي يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وبلغ ليفاندوفسكي عامه الثالث والثلاثين في أغسطس الماضي لكنه يواصل التألق بشكل لافت، سواء مع بايرن ميونخ أو منتخب بولندا.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي، وحطم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي كان أحرز 40 هدفا في موسم واحد.

وبلغ معدل تسجيل ليفاندوفسكي هدفا 60 دقيقة وسبع ثوان، وهو المعدل الأعلى منذ انطلاق البوندسليجا في عام 1963.

وجرى إلغاء مراسم توزيع جوائز الأفضل في العالم العام الماضي بسبب جائحة كورونا لكن ليفاندوفسكي يبقى ضمن أبرز المرشحين للجائزة هذا العام.

وقال ناجلسمان اليوم الخميس لصحيفة "ابيند تسايتونج" ، "إنه يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم... اعتقد أنه ينبغي أن يفوز بالجائزة، لأنه لعب بشكل متسق أكثر من أي شخص أخر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وتوقع ناجلسمان أن يواصل ليفاندوفسكي التألق على أعلى المستويات في المستقبل القريب.

وقال: "إذا ظل جسد ليفاندوفسكي على نفس وضعه الحالي، ستكون النهاية بعيدة للغاية".

واختتم بالقول: "إنه نشيط للغاية ولا يعاني من إصابات، بإمكانه التدريب كثيرا، اثق تماما في قدرته على اللعب في أعلى المستويات لعدة أعوام مقبلة".





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