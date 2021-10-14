رسمياً..برشلونة يمدد عقد بيدري حتى 2026

المصدر: د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس تمديد عقد لاعب وسطه الشاب بيدري حتى عام 2026.

وكان العقد الأصلي لبيدري /18 عاما/ ينتهي بعد أقل من 12 شهرا لكن كان هناك بندا في عقده يسمح لبرشلونة بتمديده لعامين إضافيين.

وذكر بيان برشلونة "برشلونة واللاعب بيدرو /بيدري/ جونزاليس توصلا لاتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2026، قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ مليار يورو (مليار و150 مليون دولار).

وتألق بيدري بشكل ملحوظ منذ انتقاله لبرشلونة العام الماضي قادما من لاس بالماس حيث لعب في البداية في صفوف الفريق الرديف قبل تصعيده للفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وشارك بيدري في 37 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي ويرى الكثيرون أن هناك أوجه شبه بين أدائه وأداء أسطورة برشلونة أندريس انييستا.

كما انضم بيدري لصفوف المنتخب الإسباني تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي وتألق في يورو 2020 كما ساهم في فوز بلاده بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

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