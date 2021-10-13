الحكم بحبس لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ 6 أشهر

المصدر: رويترز

أصدرت محكمة في مدريد حكما بحبس لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا لكرة القدم ستة أشهر لمخالفته أحد قرارات المحكمة بعد إدانته بالعنف ضد زوجته في عام 2017.

وجاء في وثيقة أصدرتها المحكمة اليوم الأربعاء، إن استئناف لوكاس هيرنانديز أمام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم سابق بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحدي حكم المحكمة قد رُفض.

وأضافت الوثيقة أن رفض الاستئناف جاء لأنه صدر بحق هيرنانديز حكمين جنائيين سابقين وكلاهما يتعلق بالواقعة التي حدثت في فبراير 2017.

ولم يرد ممثلو بايرن ميونيخ ولوكاس هيرنانديز على الفور على طلب التعليق.

وصدر أمر بمثوله أمام المحكمة في مدريد يوم 19 أكتوبر الجاري، وأمامه عشرة أيام لدخول السجن طواعية.

وطعن المدافع الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، ضد الحكم الأخير.

وحكم على هيرنانديز بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك وزوجته حاليا في فبراير 2017، عندما كان لاعبا في صفوف فريق أتلتيكو مدريد.

وأصدرت المحكمة قرارا يمنعه من الوجود على بُعد مسافة 500 متر من صديقته.

وألقي القبض على هيرنانديز في يونيو 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله لمدريد مع زوجته بعد زواجهما وقضاء شهر العسل.

وخاض المدافع الفرنسي مباراته الأولى مع أتلتيكو مدريد في 2014، قبل الانضمام إلى بايرن ميونيخ في 2019 مقابل 80 مليون يورو.

وشارك لوكاس هيرنانديز في 29 مباراة مع منتخب فرنسا، وفاز مع "الديوك" بكأس العالم 2018، ورفع كأس دوري الأمم الأوروبية 2021، يوم الأحد الماضي.

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