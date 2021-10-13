"هاتريك" رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على لوكسمبورغ

المصدر: رويترز

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود البرتغال للفوز 5-صفر على لوكسمبورغ في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم Hls الثلاثاء.

وحافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن صربيا المتصدرة، التي تملك 17 نقطة عقب فوزها 3-1 على أذربيجان أمس، لكن يملك رفاق رونالدو مباراة مؤجلة إلى جانب التفوق بفارق كبير من الأهداف.

وحسمت البرتغال المواجهة بشكل مبكر في أول 18 دقيقة.

وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء قبل أن يضيف برونو فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة برناردو سيلفا.

وأحرز جواو بالينيا لاعب الوسط الهدف الرابع قبل حوالي عشرين دقيقة من النهاية، ثم وصل رونالدو إلى ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة مع بلاده قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق ضربة رأس.

وستلعب البرتغال في الجولة المقبلة في ضيافة أيرلندا، قبل أن تستضيف صربيا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة على بطاقة الظهور في قطر العام المقبل.

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