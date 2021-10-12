إيران تفرض التعادل على كوريا الجنوبية ولبنان يهزم سوريا بتصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

حافظ منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعدما فرض التعادل 1 /1 على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب لبنان على نظيره السوري 3 /2 في العاصمة الأردنية عمان.

وعلى استاد آزادي، تقدم هيونج مين سون بهدف لكوريا الجنوبية في الدقيقة 49 لكن علي رضا جهانبخش أدرك التعادل لإيران قبل 14 دقيقة من النهاية.

الفوز رفع رصيد إيران في الصدارة إلى عشر نقاط مقابل ثمان نقاط لكوريا الجنوبية في المركز الثاني.

وعلى استاد الملك عبدالله الثاني تقدم عمر خربين بهدف لسوريا في الدقيقة 20 لكن محمد جلال قدوح رد بهدفين للبنان في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز سوني سعد الهدف الثالث للبنان في الدقيقة 53 ثم سجل عمر السومة الهدف الثاني لسوريا في الدقيقة 65 .

الفوز رفع رصيد لبنان إلى خمس نقاط في المركز الثالث وظلت سورية في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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