شقيقان يشتركان في تسجيل هدف بتصفيات المونديال

المصدر: رويترز

اشترك الشقيقان سفين آرون وأندريه جوديونسن في تسجيل هدف قرب النهاية خلال فوز أيسلندا 4-صفر على ليختنشتاين ضمن المجموعة العاشرة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، لتواصل هذه العائلة ترك بصمة مع المنتخب الوطني أمس الاثنين.

ويتقاسم والدهما إيدور صدارة هدافي أيسلندا في المباريات الدولية برصيد 26 هدفا. وكان إيدور قد شارك بدلا من والده أرنور، الذي أحرز 14 هدفا في 73 مباراة دولية، ليخوض مباراته الأولى مع بلاده في 1996، لكن لم يسبق لهما اللعب معا.

لكن هذه المرة حصل عضوان من العائلة على فرصة اللعب معا، حيث شارك الشقيق الأكبر سفين آرون (23 عاما) في الدقيقة 65 أثناء التقدم 2-صفر، ثم سجلت أيسلندا هدفا من ركلة جزاء بواسطة ألبرت جودموندسون، قبل أن يظهر أندريه (19 عاما) في الدقيقة 80.

وبعد تسع دقائق مرر سفين الكرة إلى أندريه ليسجل الهدف الرابع، لكن رغم الفوز الكبير وسعادة العائلة، بقيت أيسلندا في المركز قبل الأخير بالمجموعة المكونة من ستة منتخبات، وتملك ثماني نقاط قبل آخر جولتين من النهاية.

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