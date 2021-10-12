ساحل العاج تتقدم على الكاميرون في معركة التأهل لكأس العالم

المصدر: رويترز

حافظت ساحل العاجل على صدارة المجموعة الرابعة على حساب منافستها الكاميرون في معركة الفريقين على القمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث فاز كل منهما أمس الاثنين.

وسجل فرانك كيسي هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ساحل العاج الفوز 2-1 على مالاوي في كوتونو في بنين، بينما فازت الكاميرون 1-صفر على موزامبيق في المغرب.

وتملك ساحل العاج عشر نقاط من أربع مباريات، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن الكاميرون قبل جولتين على نهاية التصفيات، قبل مواجهة مصيرية بين المنتخبين الكبيرين في الكاميرون الشهر المقبل.

وسجل نيكولا بيبي بعد دقيقتين من البداية ليمنح ساحل العاج التقدم مبكرا، لكن مالاوي تعادلت بعد 20 دقيقة عبر خودا مويابا، قبل أن يحرز كيسي الهدف الثاني من ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني.

وأحرز ميشيل نجادو نجادجي هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت في طنجة.

وأقيمت المباراتان في ملعبين محايدين، بعد حرمان ساحل العاج وموزامبيق من استضافة مباريات في تصفيات كأس العالم بداعي سوء حالة ملاعبهما، وذلك بعد استضافة مباريات الشهر الماضي مما أدى لحظر استضافة مباريات أخرى.

وسجل بيير-إيمريك أوباميانج للغابون في فوزها 2-صفر على ضيفتها أنغولا لتحقق انتصارها الأول في المجموعة السادسة.

وأحرز إسوفو دايو وعبدول تابسوبا في فوز بوركينا فاسو 2-صفر على جيبوتي لتتصدر المجموعة الأولى بعشر نقاط، متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن الجزائر التي ستواجه النيجر خارج أرضها اليوم الثلاثاء.

وقد يصبح منتخبا المغرب والسنغال أول منتخبين يحتلان صدارة إحدى المجموعات العشر ومن ثم التأهل للدور الفاصل في مارس من العام المقبل.

وسيضمن الفريقان صدارة مجموعتيهما في حال فوز المغرب على غينيا بيساو والسنغال على ناميبيا اليوم الثلاثاء.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الأخير من التصفيات في مارس آذار المقبل، حيث تقام خمس مباريات من جولتين والفائز منها يتأهل مباشرة إلى نهائيات قطر 2022.

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