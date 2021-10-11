ساوثجيت: أرتكب جريمة في كل مرة اختار فيها التشكيلة

المصدر: رويترز

‬ قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اليوم الاثنين إن المنافسة القوية بين لاعبيه تسبب له صداعا في كل مرة يختار فيها التشكيلة، حيث يستعد لإتباع التناوب في تشكيلته التي ستواجه المجر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وأشاد ساوثجيت أيضا بأداء منتخب بلاده عقب الفوز السهل 5-صفر على أندورا يوم السبت الماضي، ليقترب خطوة من ضمان التأهل إلى كأس العالم العام المقبل في قطر.

وتتصدر إنجلترا المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، وستستضيف المجر صاحبة المركز الرابع في استاد ويمبلي غدا الثلاثاء.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي اليوم "ستكون هناك تغييرات. لدينا تشكيلة قوية للغاية، ونريد أن يشعر اللاعبون بأهميتهم مع الفريق وإمكانية المساهمة مع الفريق.

"أعاني من صداع وأرتكب جريمة في كل مرة اختار فيها تشكيلة الفريق. لدينا منافسة قوية على المراكز بين اللاعبين.

"لم تكن مباراة ودية (أمام أندورا) كانت هناك نقاط في التصفيات على المحك، وكنت سعيدا حقا بالأداء".

وقال ساوثجيت إن دوري الأمم الأوروبية أظهر المستوى العالي للمباريات الدولية في البطولات الكبرى، لكنه أبدى تحفظات بشأن إضافة المزيد من المباريات على الجدول الحالي في ظل اقتراح الاتحاد الدولي (الفيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وقال مدرب المنتخب الإنجليزي "لا أدري إلى أي مدى تقدمت الأمور في هذا الشأن. يبدو أن الكثير من الأشياء ليست في الاقتراح الأصلي الذي عُرض علي في البداية، من الصعب المضي قدما في هذا المسار.

"نريد جميعا مباريات على أعلى مستوى، ودوري الأمم أظهر الجودة التي تظهر عليها المباريتت الدولية وهذا بالضبط ما نريده. لكن لا يمكن الاستمرار في إضافة المزيد لجدول المباريات".



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