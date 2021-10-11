هاميلتون يدافع عن لهجته الغاضبة مع فريق مرسيدس

المصدر: د ب أ

دافع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس عن لهجته الغاضبة خلال الاتصال بفريقه عبر اللاسلكي خلال سباق الجائزة الكبرى التركي الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

ووجه هاميلتون كلمات حادة لفريقه بعد أن تراجع ترتيبه خلال السباق من المركز الثالث إلى المركز الخامس، إثر تنفيذ تعليمات الفريق بالوقوف في نقطة الصيانة لتغيير الإطارات في مرحلة متأخرة من السباق، الذي أقيم في أجواء ماطرة.

وكان هاميلتون يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق نقطتين أمام ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، لكنه تراجع إلى المركز الثاني واصبح متأخرا عنه بفارق ست نقاط، حيث أحرز فيرستابن المركز الثاني في سباق أمس.

وصرخ هاميلتون خلال الاتصال اللاسلكي قائلا :"لماذا أهدرنا المركز؟ ما كان يجب أن نتوقف... لقد قلت لكم."

وبعدها طلب هاميلتون من مهندس الفريق بيتر بونينجتون أن يتركه وشأنه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال هاميلتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين :"لا تتوقعوا مني أبدا أن أكون مؤدبا وهادئا في الاتصال عبر اللاسلكي خلال السباق."

وأضاف :"نحن جميعا متحمسون للغاية، وفي ظل حماس اللحظة يمكن أن يظهر هذا الشغف الشديد، وهذا هو الحال مع جميع السائقين."

وتابع :"قلبي وروحي يكونان على المضمار. الحماس الهائل الذي بداخلي هو ما وصل بي إلى هذا الحد."

وأضاف :"لكن أي قلق يجرى نسيانه سريعا ونتحدث بعدها وننظر إلى السباق التالي."

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