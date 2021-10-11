ميسي يسجل هدفاً غريباً ويقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على أوروغواي

المصدر: رويترز

أحرزت الأرجنتين هدفين في غضون دقائق قبل نهاية الشوط الأول أحدهما بطريقة غريبة من ليونيل ميسي لتفوز 3-صفر على أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

وافتتح ميسي التسجيل قبل ثماني دقائق من الاستراحة عندما أرسل تمريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء فشل المهاجم نيكولاس جونزاليز في الوصول إليها لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.

وبعد ست دقائق أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة لكن الكرة ذهبت إلى رودريجو دي باول ليضعها في المرمى.

وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي باول العرضية المنخفضة بعد 17 دقيقة من الشوط الثاني.

وقلصت الأرجنتين الفارق مع البرازيل المتصدرة إلى ست نقاط بعد اكتفاء الأخيرة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.

وخسرت أوروغواي لأول مرة في ثماني مباريات لتتراجع إلى المركز الرابع في التصفيات.

وهاجمت أوروغواي وأهدر لويس سواريز ثلاث فرص في الشوط الأول منها كرة ارتدت من القائم.

وتحسن أداء الأرجنتين وأضاع جيوفاني لو سيلسو فرصة خطيرة عندما راوغ الحارس لكنه تباطأ وسدد كرة اصطدمت بأسفل العارضة.

وبعد افتتاح الأرجنتين التسجيل بدت في طريقها للحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة للمباراة 24 على التوالي.

وشارك إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي في الشوط الثاني لكن الأرجنتين كانت الطرف الأفضل.

وكاد ميسي أن يحرز هدفا ثانيا وأنقذ موسليرا فرصتين من البديل أنخيل دي ماريا.

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