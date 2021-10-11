بنما تعرقل مسيرة المنتخب الأمريكي في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

سقط المنتخب الأمريكي لكرة القدم في فخ الهزيمة صفر / 1 أمام مضيفه البنمي مساء امس الأحد في الجولة الخامسة من مباريات الدور الثالث بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وشهدت نفس الجولة مساء أمس الأحد أيضا فوز كوستاريكا على السلفادور 2 / 1 وتعادل جامايكا مع كندا سلبيا.

وتغلب المنتخب البنمي على نظيره الأمريكي بهدف نظيف سجله أنيبال جودوي في الدقيقة 54 ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويزاحم نظيريه الأمريكي والمكسيكي في صدارة جدول التصفيات بانتظار نتيجة المباراة بين منتخبي المكسيك وهندوراس في نفس الجولة من التصفيات.

وقلب المنتخب الكوستاريكي تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على نظيره السلفادوري ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتجمد رصيد السلفادور عند ثلاث نقاط.

وأنهى المنتخب السلفادوري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله خايرو هنريكيز في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، رد المنتخب الكوستاريكي بهدفين سجلهما برايان رويز وسيلسو بورجيس في الدقيقتين 52 و57 من ضربة جزاء.

وشهدت الدقيقة 85 طرد نارسيسو أوريانا لاعب السلفادور.

وتعادل المنتخب الجامايكي مع نظيره الكندي سلبيا ليرفع رصيده إلى نقطتين مقابل سبع نقاط لكندا.

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