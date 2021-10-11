نيجيريا تثأر من أفريقيا الوسطى وتتصدّر مجموعتها بتصفيات المونديال

المصدر: رويترز

عادت نيجيريا إلى الطريق الصحيح وحققت فوزا ثأريا على جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة 2-صفر أمس الأحد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحققت تنزانيا فوزا مفاجئا خارج الأرض 1-صفر على بنين لتتصدر المجموعة العاشرة، بينما فازت مالي وأوغندا ليستمر الصراع المثير بينهما على صدارة المجموعة الخامسة.

وكانت نيجيريا خسرت على أرضها يوم الخميس أمام أفريقيا الوسطى في هزيمة مفاجئة هي الأولى للفريق في معقله في 39 مباراة بتصفيات كأس العالم ويعود ذلك إلى 2004.

لكن نيجيريا تعافت سريعا بالفوز في مباراة الإياب وانتصرت بهدفي ليون بالوجن وفيكتور أوسيمن في الشوط الأول.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن منتخب الرأس الأخضر الذي فاز 1-صفر على ليبيريا أمس الأحد. وهذه المرة الثانية في ثلاثة أيام التي يفوز فيها منتخب الرأس الأخضر بهدف قاتل على هذا المنافس لكن هذه المرة عن طريق القائد رايان منديز.

وتتصدر تنزانيا المجموعة العاشرة بعد الفوز بهدف خارج أرضها على بنين وبعد ثلاثة أيام من الخسارة بنفس النتيجة على أرضها. وسجل سايمون مسوفا هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية بعد ست دقائق.

وتملك تنزانيا الأفضلية في الصدارة بفارق الأهداف عن بنين.

وتتأخر الكونغو الديمقراطية، المرشحة لتصدر هذه المجموعة، بفارق نقطتين بعد الخسارة 1-صفر أمام مدغشقر أمس الأحد.

ورفع إبراهيما كوني رصيده إلى أربعة أهداف في تصفيات كأس العالم بعدما سجل هدف فوز مالي 1-صفر خارج الأرض على كينيا ليحافظ لبلاده على الصدارة بفارق نقطتين عن أوغندا بالمجموعة الخامسة.

وفازت أوغندا 1-صفر على رواندا بهدف فهد عزيز بايو.

وتقام خمس مباريات إضافية في التصفيات اليوم الاثنين. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة للمجموعات إلى الدور الحاسم للتصفيات، وتقام مواجهات ثنائية وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى كأس العالم.



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