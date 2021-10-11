التعادل السلبي يخيّم على مواجهة موريتانيا وتونس في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

خيم التعادل السلبي على مواجهة موريتانيا وتونس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر حصل منتخب موريتانيا على أول نقطة له في مشوار التصفيات، محتلا المركز الرابع والأخير، وبفارق ثلاث نقاط خلف منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث.

ودخل المنتخب التونسي المباراة بعدد من التغييرات التي أجراها المدير الفني منذر الكبير على تشكيل "نسور قرطاج" حيث فضل جلوس المهاجم الخطير وهبي الخزري على مقاعد البدلاء، وقرر الاعتماد على سيف الدين الجزيري والذي سجل هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت في تونس 3 / صفر.

على الجانب الأخر اعتمد المنتخب الموريتاني على مهاجمه إسماعيل دياكاتي في محاولاته لاختراق الدفاع التونسي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وظهر المنتخب الموريتاني بشكل أفضل من المباراة السابقة في تونس، فيما شكل الفريق الضيف بعض الخطورة على مرمى بابكار ديوب.

وجاء الشوط الأول خاليا من الأحداث لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أجرى المنتخب الموريتاني عددا من التغييرات في صفوفه، في محاولة منه لخطف هدف قد يعني الكثير في مباراة مهمة أمام متصدر ترتيب المجموعة.

أما بالنسبة للمنتخب التونسي فقد أتسم أداءه بالخطورة بأقل مجهود ممكن في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه.

ورغم نزول البديلين وهبي الخزري وفخر الدين بن يوسف كدعم هجومي للفريق التونسي في المباراة في الدقائق الخمس الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي

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