وادا تبطل اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات

المصدر: د ب أ

أبطلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات بسبب عدم الامتثال المرتبط بالمعايير والأخلاق.

وأعلنت وادا عن قرار لجنتها التنفيذية اليوم السبت.

وتم سحب اعتماد مختبر موسكو بشكل مؤقت منذ يناير 2020.

وبإمكان مختبر موسكو الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في غضون 21 يوما.

وفي 2019 تم اعتبار مختبر موسكو غير ممتثل للوائح بعد اكتشاف وادا حدوث تلاعب في بعض البيانات المستخرجة من المختبر.

ولم تتمكن روسيا من المشاركة كدولة في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فضائح المنشطات، التي أعقبت الإدعاءات السابقة حول وجود نشاط ممنهج لتعاطي المنشطات تحت رعاية جهات حكومية خلال أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز