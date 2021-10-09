السودان يفرض التعادل على غينيا بتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

خيم التعادل 2 /2 على مباراة منتخب غينيا مع نظيره السوداني اليوم السبت في مدينة أغادير المغربية ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث مقابل نقطتين للسودان في المركز الرابع.

وتقدم جوزيه كانتي بهدف لغينيا في الدقيقة 48 ثم أدرك أحمد محمود التعادل للسودان في الدقيقة 64.

وأضاف محمد بايو الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة 67 لكن قبل دقيقتين فقط من النهاية خطف أمير كمال هدف التعادل للسودان.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز