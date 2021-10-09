ليتوانيا تهزم بلغاريا وتحقق فوزها الأول بتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

حقق منتخب ليتوانيا فوزه الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وتغلب على ضيفه البلغاري 3 /1 اليوم السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة.

وتقدم يوستاس لاسيكاس بهدف لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة 18 ثم تعادل كيريل ديسبودوف لبلغاريا في الدقيقة 64.

وتقمص فايودور سيرناويش دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لليتوانيا في الدقيقتين 82 و84.

وحصد منتخب ليتوانيا أول ثلاث نقاط له ليبقى في المركز الخامس الأخير بفارق نقطتين خلف المنتخب البلغاري صاحب المركز الرابع.



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