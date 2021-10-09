مدرب هولندا: ليس علينا إمتاع الجماهير وإنما التأهل لكأس العالم

المصدر: د ب أ

قال لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم إن فريقه ليس بحاجة إلى اللعب لإمتاع الجماهير، وذلك إثر تغلب المنتخب على مضيفه اللاتفي 1 / صفر مساء أمس الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسجل دافي كلاسين هدف الفوز لهولندا في الدقيقة 19 ليرفع المنتخب رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة السابعة.

وكاد المنتخب اللاتفي أن يتعادل في الثواني الأخيرة من المباراة لكن الحارس جوستين بيلو أنقذ الفريق وتصدى للكرة.

وأحرز كلاسين الهدف مستغلا كرة سددها ممفيس ديباي من ضربة ركنية، وقد بلغت نسبة استحواذ المنتخب الهولندي 75 % وكان الأفضل في الجانب الهجومي.

ورفض فان جال الاسترسال في الحديث بشأن قدرة المنتخب على إمتاع الجماهير، مؤكدا أن التأهل إلى المونديال هو الهدف الوحيد، وذلك بعد أن أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 .

وقال فان جال في تصريحات لقناة "إن.أو.إس" عقب المباراة :"ليس علينا أن نمتع الجماهير هنا. وإنما علينا التأهل إلى كاس العالم، هذا هو الهدف."

وأضاف :"هذه مباريات صعبة للغاية. كل كرة طويلة كانت تشكل تهديدا من جانب مهاجمهم (روبيرتس أولدريكيس)."

ويتفوق المنتخب الهولندي بفارق نقطتين أمام نظيره النرويجي الذي تعادل مع المنتخب التركي 1 / 1 أمس.

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