قذيفة مرموش تمنح مصر صدارة المجموعة السادسة

المصدر: د ب أ

قاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، منتخب بلاده مصر للفوز على ليبيا 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولةالثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل مرموش هدف المباراة الوحيد من قذيفة من خارج منطقة جزاء المنتخب الليبي، لتستقر في شباك محمد نشنوش حارس مرمى الفريق الضيف في الدقيقة 49.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، في انتظار مباراة أخرى ستجمعهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتضم المجموعة أيضا منتخبا أنجولا والجابون، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث ألتقيا في وقت سابق من اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز أنجولا 3 / 1 .

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