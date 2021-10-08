هاميلتون مستعد للتضحية بمسيرته من أجل التغيير

المصدر: د ب أ

قال لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات "فورمولا-1"، إنه مستعد للمخاطرة بمسيرته لتعزيز مشاركته الاجتماعية والسياسية، لكنه أكد أنه ليس"سوبر مان" ولا يمكنه إنقاذ العالم بمفرده.

وأوضح هاميلتون / 36 عاما/ في تصريحات لصحيفة "زودويتشه تسايتونج" الألمانية، والتي تم نشرها عبر الانترنت، اليوم الجمعة، أنه يفضل الفعل عن القول، مؤكدا أنه من أشد المدافعين عن التنوع وتكافؤ الفرص.

وأضاف: "لقد وصلت إلى مرحلة أنني جاهز للمخاطرة بمسيرتي إذا كان ذلك سيساعد، على سبيل المثال في إنقاذ حياة أو لجعل من في السلطة يفكرون في التغيير الذي يخدم البشرية".

وتابع هاميلتون: "أرغب في أن لا أكون شخصا يتحدث فقط، أريد التصرف وتقديم المواقف الإيجابية والدعم".

وقال: "لكنني لست "سوبر مان"، لا يمكنني انقاذ العالم بمفردي".

وكان هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، من المؤيدين لحركة "حياة السود مهمة" وكذلك التنوع بشكل عام حيث يرغب في التغيير داخل "فورمولا-1"، وهو الذي أصبح داخله أول سائق أسود يدخل سباق تابع لها.

ويتنافس هاميلتون في الموسم الحالي مع ماكس فيرستابن، سائق فرق ريد بول، على لقب بطولة العالم، حيث يسعى إلى التتويج باللقب للمرة الثامنة وهو الذي سيجعله يتقدم بفارق لقب واحد عن الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز