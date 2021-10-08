جامعة مانشستر تمنح راشفورد الدكتوراة الفخرية

المصدر: رويترز

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه ماركوس راشفورد أصبح أصغر شخص تمنحه جامعة مانشستر الدكتوراة الفخرية بسبب حملته لدعم الأطفال الفقراء.

وتلقى الدولي الإنجليزي إشادة كبيرة تقديرا لجهوده في مساعدة التلاميذ الفقراء خلال أزمة كوفيد-19 ونجح في إلزام الحكومة بتوفير وجبات مجانية للطلاب المحتاجين خلال عطلة الصيف.

وانضم راشفورد البالغ عمره 23 عاما بذلك إلى الأسطورتين أليكس فيرجسون وبوبي تشارلتون في الحصول على أعلى درجة تكريم تمنحها جامعة مانشستر.

وقال راشفورد في حفل أقيم بهذه المناسبة في ملعب أولد ترافورد "وجودي هنا مع أساطير مثل السير أليكس فيرجسون والعديد من الشخصيات التي لعبت دورا عظيما في المكانة التي وصلت اليها الآن يغمرني بالسعادة ويجعل هذا التكريم مميزا للغاية. أنا ممتن لحضوركم جميعا اليوم".



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