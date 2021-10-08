الإصابة تبعد قائد المنتخب الألماني عن مواجهة رومانيا في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن غياب مانويل نوير قائد المنتخب الألماني عن الفريق في المباراة التي يواجه فيها نظيره الروماني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن نوير / 35 عاما/ تعرض لإصابة في الفخذ وسيتم استبداله بمارك أندريه تير شتيجن.

وغاب نوير عن أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني هانزي فليك، خارج ملعبه أمام ليخشتنشتاين في سبتمبر الماضي، حيث حل بيرند لينو حارس مرمى أرسنال الإنجليزي بدلا منه.

وغاب تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن قائمة المنتخب الشهر الماضي، وذلك بعدما أجرى جراحة في الركبة، وسيخوض مباراته رقم 26 مع المنتخب الألماني تحت قيادة فليك للمرة الأولى.

ويتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات، وبإمكانه ضمان مقعد في كأس العالم 2022 في قطر، في حال فوزه على رومانيا اليوم ثم مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل على أن تأتي باقي نتائج المجموعة في صالحه .

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