ثنائية "بيبي" تقود أمريكا للفوز على جامايكا في تصفيات "الكونكاكاف"

المصدر: رويترز

سجل ريكاردو بيبي هدفين في الشوط الثاني ليقود الولايات المتحدة للفوز 2-صفر على جامايكا في أوستن في تكساس أمس الخميس، ليظل سجل أصحاب الأرض خاليا من الهزائم في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وبعد أن افتتح المجموعة بتعادلين، فاز المنتخب الأمريكي الآن بمباراتين على التوالي وأصبح بيبي (18 عاما) أصغر أمريكي يهز الشباك في تصفيات كأس العالم.

وتتذيل جامايكا ترتيب التصفيات التي تضم ثمانية فرق.

ووضع بيبي المنتخب الأمريكي في المقدمة في الدقيقة 49 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من سيرجينيو ديست.

وأضاف المهاجم الهدف الثاني بعد 13 دقيقة لاحقة عقب تلقيه تمريرة عرضية من بريندان آرونسون ليضعها في شباك الحارس أندريه بليك محرزا هدفه الثالث في مباراتين دوليتين فقط.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى تلقائيا إلى نهائيات قطر 2022 ويخوض صاحب المركز الرابع مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى من أجل بطاقة إضافية في كأس العالم.

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