"ريمونتادا" البرازيل ضدّ فنزويلا تحافظ على العلامة الكاملة لـ "السيليساو" في تصفيات المونديال

المصدر: رويترز

عوضت البرازيل تأخرها بهدف وسجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 3-1 على فنزويلا أمس الخميس وتحافظ على علامة النجاح الكاملة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يسبق للمنتخب الفنزويلي الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم في 17 محاولة سابقة، لكن آماله ارتفعت بعد أن تقدم مبكرا عن طريق إيريك راميريز الذي حول تمريرة يفرسون سوتيلدو إلى الشباك عقب تعثر الثنائي فابينيو وماركينيوس في لحظة حاسمة.

لكن البرازيل عادلت النتيجة عندما سجل ماركينيوس برأسه من ركلة ركنية في الدقيقة 71 قبل أن يهز جابرييل باربوسا الشباك من علامة الجزاء مع تبقي ست دقائق على النهاية، وجعل أنطوني النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع تعادل الأرجنتين بدون أهداف في باراغواي، عززت البرازيل تفوقها في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية إلى ثماني نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات قطر العام القادم بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

وافتقد المنتخب البرازيلي مهاجمه الموقوف نيمار بينما شارك جابرييل جيسوس أساسيا لأول مرة منذ طرده في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا ضد تشيلي في يوليو.

لكن التغييرات التي أجراها تيتي مدرب البرازيل في الشوط الثاني هي التي قلبت المباراة رأسا على عقب لصالح أبطال العالم خمس مرات.

وفتح رافينيا لاعب ليدز يونايتد في مباراته الدولية الأولى مساحات في دفاع فنزويلا ونفذ الركلة الركنية التي أسفرت عن هدف ماركينيوس، بينما لعب فينيسيوس جونيور دورا كبيرا في الهجمة التي أدت إلى ركلة جزاء باربوسا.

كما صنع رافينيا الهدف الثالث للبديل الآخر أنطوني قبل ثوان قليلة على صفارة النهاية.

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