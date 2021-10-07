هدف البريكان في اليابان يصعد بالسعودية لصدارة المجموعة الثانية

المصدر: رويترز

أحرز البديل فراس البريكان هدف الفوز 1-صفر للسعودية على ضيفتها اليابان لتتصدر المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الخميس.

ورفعت السعودية رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في الصدارة، بينما ظل رصيد اليابان ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الرابع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم أستراليا المتصدرة السابقة مع سلطنة عُمان في استاد خليفة الدولي في قطر.

وفازت الصين 3-2 على فيتنام في استاد الشارقة بالإمارات لتحقق أول انتصاراتها في الدور الأخير وترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس، بينما تتذيل فيتنام المجموعة بدون نقاط.

وسجل البريكان هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما استغل خطأ من دفاع اليابان لينفرد بالحارس ويسدد الكرة بين ساقيه من مدى قريب في الدقيقة 71.



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