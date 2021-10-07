بلماضي: ديلور طلب الابتعاد عن المنتخب لمدة عام

المصدر: رويترز

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إن أندي ديلور كان ضمن القائمة التي تستعد لاستضافة النيجر غدا الجمعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، لكنه اشترط عدم المشاركة في كأس الأمم الافريقية مطلع العام المقبل والغياب عن الفريق لمدة عام.

وأضاف بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "ديلور كان في القائمة الحالية كباقي اللاعبين، لكنه طلب الغياب عن كأس الأمم الافريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل بداعي التركيز مع ناديه نيس ومن ثم الغياب عن المنتخب عام كامل.

"سمعت هذا الحديث قبل شهر، وهذا ما أكده لي المدير الرياضي لفريق نيس. الصحافة الفرنسية تتحدث عن الأمر بدون معلومات".

وقال بلماضي إن هدفه التأهل إلى كأس العالم، وأضاف كمدرب لدي الرغبة الكبيرة في بلوغ كأس العالم.

وأوضح "عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر فشل بالنسبة لي، ولا فائدة من الحديث الآن عن تجديد عقدي دون التأهل إلى كأس العالم".

وخسر المنتخب الجزائري مرة واحدة في أربع سنوات بقيادة بلماضي، وكانت أمام بنين.

وفي رده على سؤال بشأن تألق سعيد بن رحمة مع فريقه وست هام يونايتد الإنجليزي مقارنة بمستواه مع المنتخب الوطني، قال بلماضي "نثق كثيرا في بن رحمة. إنه يسعى لتقديم أفضل أداء مع ناديه ومنتخب بلاده".

وتتصدر الجزائر بطلة افريقيا 2019 المجموعة الأولى بأربع نقاط، من مباراتين متفوقة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، بينما تأتي النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا جيبوتي بدون نقاط.



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