توجيه ثلاثة اتهامات للعداءة النيجيرية الموقوفة أوكاجباري

المصدر: رويترز

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اليوم الخميس توجيه ثلاثة اتهامات منفصلة تتعلق بالمنشطات إلى العداءة النيجيرية بليسنج أوكاجباري بعدما سبق أن تعرضت للإيقاف بشكل مؤقت قبل أولمبياد طوكيو بسبب إيجابية عينتها لهرمون النمو.

وكانت أوكاجباري، التي فازت بفضية في الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، قد شاركت في تصفيات سباق 100 متر في طوكيو يوم 31 يوليو، وكان من المفترض أن تخوض قبل النهائي، لكنها تعرضت للإيقاف.

وقالت وحدة النزاهة إن نتيجة عينة أوكاجباري جاءت إيجابية في 19 يوليو تموز، ووجهت لها اليوم الخميس ثلاثة اتهامات. وجاء الاتهام الأول باستخدام وحيازة مادة محظورة.

ويتعلق الاتهام الثاني بوجود عقار (إيبو) المحظور في عينتها في اختبار خارج المنافسات في 20 يونيو في نيجيريا.

وأضافت أن الاتهام الثالث يتعلق "برفضها التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة في قضيتها".

وقالت وحدة النزاهة إن أوكاجباري نفت كل الاتهامات الموجهة ضدها وطلبت حضور جلسة استماع قبل تحديد مصيرها.

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