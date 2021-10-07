فرانكفورت تستضيف قرعة يورو 2024 العام المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن مدينة فرانكفورت ستستضيف في التاسع من أكتوبر 2022 قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال فيليب لام مدير البطولة في بيان "تبدأ العديد من مسارات يورو 2024 إلى ألمانيا بسحب القرعة".

وأضاف "نحن نتطلع إلى تصفيات مثيرة ونتمنى لكل الفرق منافسة عادلة ومثيرة".

وتتأهل ألمانيا تلقائيا للبطولة القارية باعتبارها الدولة المضيفة، وتتنافس المنتخبات الـ54 الأخرى في قارة أوروبا على 23 بطاقة للتأهل إلى البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وتقام البطولة في عشر مدن ألمانية، هي ميونخ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وكولونيا ودورتموند وجيلسنكيرشن ودوسلدورف ولايبزج وشتوتجارت.

وتقام قرعة نهائيات البطولة في هامبورج في ديسمبر 2023.

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