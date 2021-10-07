فلامنغو يفشل في تقليص الفارق مع متصدّر الدوري البرازيلي بعد تعادل مع براجانتينو

المصدر: رويترز

أهدر فلامنغو فرصة تقليص الفارق مع أتليتيكو مينيرو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم يوم الأربعاء عندما تعادل 1-1 مع مضيفه رد بول براغانتينو.

ومنح التعادل المفاجئ لأتليتيكو 2-2 مع مضيفه شابكوينسي متذيل الترتيب أمس الأربعاء الفرصة لفلامنغو من أجل تقليص الفارق الذي يبلغ 11 نقطة ووضعه بيدرو في المقدمة قبل خمس دقائق على الاستراحة بتسديدة من زاوية صعبة.

لكن أرتور غيمارايش أدرك التعادل لأصحاب الأرض بهدف رائع في الدقيقة 58، مما يعني بقاء فلامنجو في المركز الثالث خلف أتليتيكو وبالميراس، الذي يواجه أمريكا مينيرو في وقت لاحق، لكن تتبقى له مباراتان.

وبهذه النتيجة استمر غياب براغانتينو عن الانتصارات في الدوري للمباراة السادسة على التوالي وبقي في المركز السادس في الدوري الذي يضم 20 فريقا.

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