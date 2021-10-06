كيكي سانشيز يعود لتدريب خيتافي

المصدر: د ب أ

عين خيتافي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كيكي سانشيز فلوريس مدربا للمرة الثالثة اليوم الأربعاء عقب إقالة ميتشل يوم الاثنين للفشل في تحقيق أي انتصار في أول ثماني مباريات هذا الموسم.

وتولى فلوريس مدافع ريال مدريد وبلنسية السابق قيادة خيتافي لأول مرة في 2005 وعاد للنادي المنتمي للعاصمة مدريد مجددا خلال فترة قصيرة في 2015 وترك المنصب بعد أقل من شهرين.

ودرب فلوريس (56 عاما) بلنسية وأتليتيكو مدريد وإسبانيول بجانب بنفيكا البرتغالي وواتفورد بالدوري الانجليزي الممتاز كما عمل في الإمارات والصين.

ونال خيتافي نقطة واحدة هذا الموسم وتعثر منذ مغادرة المدرب خوسيه بوردالاس الذي قاد الفريق لمدة خمس سنوات وأعاده لدوري الدرجة الأولى كما تأهل للدوري الأوروبي قبل انتقاله لتدريب بلنسية في مايو الماضي

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