هاميلتون ينتظر العقوبة خلال سباق تركيا

المصدر: د ب أ

قد يبدأ البريطاني لويس هاميلتون سباق جائزة تركيا الكبرى يوم الأحد المقبل من موقع الانطلاق الأخير حيث يدرس فريقه مرسيدس إمكانية تغيير محرك سيارته مما سيعرضه لعقوبة.

ويتصدر هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات من قبل، الترتيب العام لفئة السائقين بفارق نقطتين عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بعد فوزه بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى بشكل درامي الشهر الماضي محققا فوزه رقم 100 في سباقات الجائزة الكبرى.

ويدرس مرسيدس إمكانية تغيير محرك سيارة هاميلتون للمرة الرابعة هذا الموسم وهو ما سيؤدي تلقائيا لتعرضه لعقوبة الانطلاق من الخط الخلفي على مضمار اسطنبول بارك.

ولدى سؤاله عما إذا كان الفريق قد يضطر لتغيير محرك سيارة هاميلتون، الأمر الذي سيعرض السائق البريطاني لعقوبة، قال توتو وولف رئيس الفريق الألماني لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين "هذا احتمال".

ولكن وولف أكد "متى وكيف سيحدث ذلك، لم نقرر بعد".

وشدد وولف على أن مرسيدس حريص على تجنب وضع هاميلتون في موقف قد يكلفه عدم استكمال السباق.

وأشار "الشيء الأكثر أهمية هو عدم التعرض لإمكانية عدم استكمال السباق بسبب مشكلة في القوة".

وتابع "من الممكن التعامل مع التقلبات، سواء جئت في المركز الثاني ، أو الثالث، أعتقد أنه على مايرام ، البطولة لاتزال طويلة".

وختم وولف بالقول "نبحث معطيات المحرك لنتأكد من أننا لا نعاني من أي مشكلة في القوة".

تجدر الإشارة إلى أن الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس، بدأ سباق روسيا من المركز السابع عشر عقب تعرضه لعقوبة بسبب تغيير المحرك.



حق النشر: ستاتس بيرفورم

(د ب أ) ض ي / أ ي

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