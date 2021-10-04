فلامنغو يتقدم لمركز الوصافة بالدوري البرازيلي بفوز على بارانينسي

المصدر: رويترز

أحرز برونو هنريكي؛ لاعب فلامنغو هدفه الخامس في أربع مباريات في الفوز 3-صفر على أتليتيكو بارانينسي بعد أداء ميهمن في الشوط الأول في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم أمس الأحد.

وسجل مهاجم فولفسبورج وسانتوس السابق ثنائية في مباراتي فلامنغو في قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس الشهر الماضي، وأحرز هدفا من ضربة رأس بعد عشر دقائق من مباراة فريقه أمام ضيفه أتليتيكو.

وقبلها افتتح إيفرتون ريبيرو أهداف فلامنغو بتسديدة من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.

وأحرز أندرياس بيريرا، المعار من مانشستر يونايتد، الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد هجمة مرتدة.

وارتقى فلامنغو للمركز الثاني برصيد 38 نقطة من 20 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على بالميراس.

ويتأخر الفريقان بفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مينيرو المتصدر، والذي خاض 22 مباراة، ويحتل أتليتيكو بارانينسي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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