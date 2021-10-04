ميلان يفوز على أتلانتا ويقلص الفارق مع نابولي متصدر الكالتشيو

المصدر: رويترز

واصل ميلان انطلاقته المبهرة وأفلت من انتفاضة متأخرة أمام أتلانتا ليفوز 3-2 في بيرجامو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

تقدم ميلان مبكرا عبر القائد دافيدي كالابريا في المحاولة الثانية بعد 28 ثانية فقط.

وضغط أصحاب الضيافة بحثا عن التعادل لكن من دون استغلال الفرص العديدة ودفعوا الثمن حين وسع ساندرو تونالي الفارق للزوار قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

ولم يتراجع ميلان وبدا أن رفائيل لياو حسم الفوز تماما بإضافة الهدف الثالث قبل 12 دقيقة على النهاية.

لكن دوفان زاباتا قلص الفارق من ركلة جزاء قبل أربع دقائق على النهاية ثم تسبب ماريو باساليتش في توتر أعصاب ميلان حين حول النتيجة إلى 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الصحوة جاءت متأخرة.

والفوز هو السادس لميلان في سبع مباريات هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي.

وتعرض أتلانتا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، للهزيمة الأولى في ست مباريات بجميع المسابقات ويحتل المركز الثامن.

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