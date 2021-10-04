مفاجأة مدوية في الدوري الفرنسي.. رين يطيح بسان جيرمان ويقطع سلسلة انتصاراته

المصدر: د ب أ

فجر فريق رين مفاجأة من العيار الثقيل وقطع سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان، حيث تغلب عليه 2 / صفر أمس الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على بوردو 3 / صفر ونانت على تروا 2 / صفر وأنجيه على ميتز 3 / 2 وتعادل لوريان مع كليرمون فوت 1/1، وفوز ليل على مارسيليا 2 / صفر، وتعادل ليون مع سانت إتيان 1 / 1.

وافتتح جايتان لابورد التسجيل لرين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف زميله فلافيان تايت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وقد ألغى الحكم هدفا للنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

وحقق رين الفوز في مباراة اليوم رغم مشاركة القوة الهجومية الضاربة لسان جيرمان حيث لعب كيليان مبابي أمام نيمار وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

ورفع رين رصيده إلى 12 نقطة ليقفز من المركز الرابع عشر إلى المركز الحادي عشر بجدول الدوري حيث كان الفوز هو الثالث للفريق هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات.

أما باريس سان جيرمان، فقد تلقى الهزيمة بعد ثمانية انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على ستاد ريمس 2 / صفر في افتتاح منافسات المرحلة مساء الجمعة.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب رين أملا في هز الشباك مبكرا، لكن سان جيرمان سرعان ما فرض حضوره في المواجهة عبر تمريرات النجم الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار وانطلاقات مبابي.

وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة السابعة عندما مرر أشرف حكيمي عرضية قابلها ميسي بتسديدة قوية لكن الدفاع تصدى للكرة.

وبعدها بثوان، كاد خطأ دفاعي من جانب سان جيرمان أن يسفر عن هز الشباك لكن الدفاع تصدى لكرة خطيرة سددها كمال الدين سليمانا.

وفي الدقيقة العاشرة، مرر هماري تراوري مدافع رين كرة قابلها جايتان لابورد بتسديدة خلفية مزدوجة (دبل كيك) لكن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان تصدى لها بثبات، كما تدخل الحارس في اللحظة المناسبة للإمساك بكرة خطيرة أخرى قبل أن تصل لها قدم مارتن تيريير مهاجم رين.

وفي الدقيقة 21، راوغ سليمانا دفاع سان جيرمان ببراعة وسدد كرة مباغتة قوية لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وتألق دوناروما من جديد في التصدي لكرة خطيرة في الدقيقة 23 إثر هفوة دفاعية أخرى من لاعبي سان جيرمان.

وكاد نيمار أن يفتتح التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 24 وسط ارتباك في منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة دون تركيز فوق العارضة، وبعدها بدقيقة واحدة، أهدر مبابي فرصة ثمينة أخرى، حيث تلقى طولية وانطلق ببراعة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 31، عاند الحظ ميسي، حيث سدد كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها اصطدمت بالعارضة.

وبعدها بدقيقة واحدة، قام مبابي وميسي بمحاولة خطيرة، لكن الحارس ألفريد جوميز تصدى ببراعة لكرة سددها ميسي وارتطمت بالدفاع.

وكثف سان جيرمان ضغطه الهجومي سعيا للتقدم خلال الشوط الأول، وحاول أنخيل دي ماريا تمرير عرضية أمام المرمى في الدقيقة 43 لكن الحارس جوميز تصدى للكرة ببراعة لينقذ مرماه.

وفي الدقيقة 45، دفع سان جيرمان ثمن الفرص الضائعة حيث تقدم رين بهدف سجله جايتان لابورد الذي تلقى عرضية من سوليمانا وسدد الكرة مباشرة في شباك دوناروما معلنا تقدم رين 1 / صفر ثم أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وتلقى سان جيرمان صدمة بعد ثوان قليلة من بداية الشوط الثاني، حيث أضاف رين الهدف الثاني، عندما أرسل لابورد عرضية إلى فلافيان تايت الذي أسكن الكرة دون تردد في الشباك.

وتوقف اللعب لثوان، حيث دار حديث بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (فار)، لكن شيئا لم يتغير وأعلن الحكم مواصلة اللعب مع تقدم رين 2 / صفر.

وكثف باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي بحثا عن الرد لكن رين كثف تركيزه بشكل أكبر على الجانب الدفاعي مع البحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وكاد سان جيرمان أن يهز الشباك في الدقيقة 60، حيث أرسل ميسي تمريرة مباغتة إلى نيمار الذي سدد الكرة بلمسة مهارية لكن الحارس جوميز كان متيقظا وتصدى للكرة.

وسدد سليمانا كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62 لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي ظل الحذر الدفاعي الشديد من جانب رين، سدد مبابي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم وكرة أخرى من حدود منطقة الجزاء باتجاه الزاوية البعيدة من المرمى لكنها مرت بعيدة عن الشباك.

وفي الدقيقة 68، استطاع سان جيرمان هز الشباك إثر هجمة مرتدة حيث أرسل ميسي الكرة إلى مبابي الذي مررها إلى دي ماريا ليعيدها مجددا إلى مبابي الذي أسكنها الشباك، لكن الحكم أعلن بعدها إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وواصل مبابي محاولاته، وسدد كرة خطيرة في الدقيقة 71 لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وحصل سان جيرمان على ضربة حرة من نقطة قريبة من منطقة الجزاء، وسدد ميسي كرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وفي الدقيقة 75، دفع برونو جينيسيو مدرب رين باللاعبين سيرهو جيراسي ولورينز أسينيون وبابتيست سانتاماريا بدلا من مارتن تيريير وجوناس مارثين وبنجامين بوريجايد.

كذلك دفع ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان باللاعبين ماورو إيكاردي وأندير هيريرا وجيورجينيو فاينالدوم بدلا من نيمار وماركو فيراتي وإدريسا جاي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 81، حيث أشار الحكم إلى احتساب ضربة جزاء لرين بداعي استخدام حكيمي الخشونة مع لابورد، لكن الحكم تراجع عن القرار بعد مراجعة اللقطة عبر نظام "فار" وأشار بمواصلة اللعب.

وبدا سان جيرمان عاجزا عن إيجاد الحلول في الدقائق الأخيرة التي لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز رين على باريس سان جيرمان 2 / صفر.

وعلى ملعب بيار موروا، فاز ليل على مارسيليا بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان ديفيد في الدقيقتين 28، والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد سينجيز أوندير لاعب مارسيليا في الدقيقة 78.

ورفع ليل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف مارسيليا وموناكو ولوريان أصحاب المراكز من الخامس للسابع على الترتيب.

وعلى ملعب جيوفروي جيشار، تعادل ليون مع مضيفه سانت إتيان 1/1.

وتقدم ليون بهدف سجله سجله حسام عوار في الدقيقة 42 وتعادل سانت إتيان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق وهبي الخزري من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أنتوني لوبيز لاعب ليون في الدقيقة 74.

ورفع ليون رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر كما رفع سانت إتيان رصيده إلى أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز